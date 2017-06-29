В Мордовии пьяный рецидивист угнал машину знакомой из своего же гаража

Полиция Мордовии задержала 29-летнего ранее судимого жителя Лямбирского района по подозрению в краже автомобиля. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, к задержанному ранее обратилась знакомая и попросила отремонтировать стартер на автомобиле. Машина уже находилась в гараже будущего угонщика.

Подвыпивший гражданин согласился помочь, однако ночью решил прокатиться на чужой машине без разрешения владелицы. Патруль ДПС задержал пьяного вора. Свою вину он отрицать не стал.

Как сообщалось ранее, за минувшие выходные в Саранске произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Первый инцидент случился на улице Полежаева в Саранске, второй произошел в Ковылкино.

Источник: 13.мвд.рф