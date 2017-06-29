Жительница Ичалковского района подарила 7 тысяч рублей "невнятной" мошеннице

Жительница Ичалковского района Мордовии подала заявление в полицию, пожаловавшись на то, что стала жертвой аферистки.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, на телефон дамы пришло смс о списании 8500 рублей. Женщина позвонила на номер отправителя, где неизвестная ей женщина невнятно пояснила об ошибке. После этого аферистка попросила звонившую женщину назвать данные банковской карты, чтобы перевести списанные деньги назад. Позже дама перезвонила и попросила назвать код, который пришел в смс.

Не подозревая обмана, потерпевшая выполнила просьбу и лишилась 7000 рублей.

Как сообщалось ранее, 42-летняя жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников в Сети.

Источник: 13.мвд.рф