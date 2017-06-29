Центр развития ребенка открылся в микрорайоне Юбилейный в Саранске

Новое дошкольное учреждение открылось в Саранске. Речь идет о Центре развития ребенка – детском саду №17 в микрорайоне Юбилейный.

Учреждение рассчитано на 240 мест. Совсем скоро дети уже смогут посещать центр.

В церемонии открытия принял участие врио главы Мордовии Владимир Волков. Он осмотрел здание, а также обсудил с педагогами Саранска и представителями родительской общественности проблемы дошкольного образования. После этого Владимир Волков торжественно вручил символический ключ от нового здания заведующей Джульетте Бикмурзиной.

Как сообщалось ранее, в детсадах Ардатовского района Мордовии выявлены различные нарушения. В частности, в детском саду "Теремок" в пищеблоке были выявлены бактерии кишечной палочки. Кроме того, уровень калорийности отобранного на исследование обеда был ниже потребностей детского организма.

Источник: izvmor.ru