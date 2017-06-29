В Саранске рабочий сорвался с крыши и угодил в мусорный бак

В Саранске произошел курьезный и одновременно трагический инцидент, в результате которого чуть не погиб мужчина. Как стало известно, на улице Ульянова, 75 рабочий чистил крышу пятиэтажного дома от строительного мусора, который сбрасывал в специально приготовленный контейнер.

В какой-то момент мужчина не удержался и рухнул вниз, угодив на обломки шифера и битые кирпичи. Пострадавший получил многочисленные переломы.

Как сообщалось ранее, 22-летний житель Саранска попал в больницу с ножевым ранением груди. Врачи были вынуждены обратиться в полицию. Через некоторое время оперативники задержали старшего брата раненого.

Источник: izvmor.ru