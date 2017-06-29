Двое граждан Азербайджана сбежали из-под конвоя в Мордовии

В Мордовии разыскивают двух гостей из Азербайджана, которые ранее были судимы за грабежи. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что преступники сбежали из-под конвоя при доставлении в Рузаевский суд.

Приметы первого: имя - Джалал Асланов, 1993 года рождения. Был одет в черные джинсы и белую футболку с квадратами. Второй: Исмат Гусейнов, 1974 года рождения. Был одет в черную робу.

Полиция просит оказать всевозможное содействие для скорейшей поимки беглецов.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска разыскивает двух молодых людей, которые подозреваются в краже продуктов из магазина по улице М.Расковой, 30а. Преступления были совершены 19 июня в 15:34 и 20 июня в 18:14.

Источник: 13.мвд.рф