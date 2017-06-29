Гость из Самарской области напился и угнал машину в Мордовии

Полиция Мордовии раскрыла угон автомобиля в Лямбирском районе.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, к преступлению оказался причастен 32-летний житель Самарской области. В январе этого года он приехал в регион-13 в гости. В один из дней выпивший гражданин решил прокатиться и вскрыл отверткой первую попавшуюся припаркованную машину, которой оказалась вазовская "девятка". Немного поездив по Лямбирю, вор просто бросил автомобиль на улице.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены, после чего полицейские доставили его в Мордовию. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала 29-летнего ранее судимого жителя Лямбирского района по подозрению в краже автомобиля.

Источник: 13.мвд.рф