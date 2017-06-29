В Саранске с начала года произошло 72 ДТП на перекрестках

Дорожная полиция Саранска 30 июня будет особо тщательно следить за порядком на городских перекрестках. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что инспекторы будут нести службу в самых оживленных точках, а также в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей ПДД.

Стоит отметить, что данные акции проходят неспроста. С начала года в столице РМ зарегистрировано 72 ДТП на перекрестках, в которых 1 человек погиб и 104 получили различные травмы.

Как сообщалось ранее, в Саранске приставы изъяли дорогой внедорожник у злостного должника. Перед этим им пришлось изрядно погоняться за автомобилем по городу.

Источник: gibdd.ru/r/13