В Саранске создадут пункт пропуска через границу РФ

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям Сергеем Митюшиным. Как сообщает пресс-служба главы региона, стороны обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению государственной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, речь шла о создании пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Саранска.

Как сообщалось ранее, состоялась рабочая встреча врио главы Мордовии Владимира Волкова и депутата Госдумы от РМ Василия Пискарева. На этой встрече также обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей и гостей Саранска во время ЧМ-2018.

Источник: e-mordovia.ru