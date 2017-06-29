Юный легкоатлет из Мордовии Данила Тундыков завоевал 2 золотые медали на первенстве России

Легкоатлеты из Мордовии приняли участие в первенстве России среди юношей и девушек (до 18 лет). Представители региона-13 выступали сразу в нескольких дисциплинах.

Наилучшего результат достиг Данила Тундыков, который завоевал две золотые медали в беге на 1500 и 3000 метров. Серебряным призером соревнований стала Анастасия Шукшина (бег 3000 метров). В шаге от медалей остановился Иван Дроздов, который в метании молота стал 4-м.

Как сообщалось ранее, в Омске завершился первый этап международных соревнований по велоспорту-BMX под названием "OMSK OPEN 2017". Представители Мордовии завоевали на данном этапе 5 медалей.

Источник: Минспорта РМ