Мордовский спортсмен стал серебряным призером чемпионата РФ по легкой атлетике среди слепых

В Саранске с 23 по 26 июня прошел чемпионат России по легкой атлетике среди слепых. Соревнования принимал стадион "Старт".

Как сообщили в республиканском Минспорта, представитель региона-13 Элнур Керимов стал серебряным призером соревнований. Воспитанник спортивно-адаптивной школы им. Е.В. Швецова паралимпийского и сурдлимпийского резерва проявил себя на дистанции 1500 метров, его результат – 4 минуты 33,0 секунды.

Как сообщалось ранее, в Саранске 27 июня отметили Всероссийский олимпийский день. Праздничные спортивные состязания прошли перед входом в Пушкинский парк.

Праздник был приурочен к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, которые стартуют через полгода.

Источник: Минспорта РМ