Житель Саранска украл 10 метров медного кабеля со своего места работы

Полиция Саранска раскрыла кражу 10 метров силового медного кабеля с территории одного из заводов. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, вором оказался 53-летний рабочий этого предприятия.

Оказалось, что мужчина отмотал нужное количество кабеля с катушки и метнул добычу через забор. На следующий день, забрав ворованный металл, он очистил его от изоляции, но продать добычу не успел, поскольку попался в руки правоохранителям.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии следователи завершили устанавливать подробности уголовного дела в отношении ранее судимого за кражу 16-летнего подростка. На этот раз несовершеннолетний обвиняется в грабеже.

Источник: 13.мвд.рф