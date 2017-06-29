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Житель Саранска украл 10 метров медного кабеля со своего места работы

Житель Саранска украл 10 метров медного кабеля со своего места работы

Полиция Саранска раскрыла кражу 10 метров силового медного кабеля с территории одного из заводов. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, вором оказался 53-летний рабочий этого предприятия.

Оказалось, что мужчина отмотал нужное количество кабеля с катушки и метнул добычу через забор. На следующий день, забрав ворованный металл, он очистил его от изоляции, но продать добычу не успел, поскольку попался в руки правоохранителям.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии следователи завершили устанавливать подробности уголовного дела в отношении ранее судимого за кражу 16-летнего подростка. На этот раз несовершеннолетний обвиняется в грабеже.


Источник: 13.мвд.рф