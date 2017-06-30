В Саранске 1 июля прекратит существование троллейбусный маршрут №12

С 1 июля по Саранску прекратит курсировать троллейбусный маршрут №12 сообщением "ул. Веселовского – м-н "Все для дома". Как сообщили в горадминистрации, маршрут попросту будет отменен.

Что стало причиной такого решения, власти города пока что не уточнили.

Как сообщалось ранее, подготовка к отопительному сезону в Саранске идет полным ходом. Уже промыты системы отопления в 57,7 % МКД, в 5,5% - проведена опрессовка.

Что касается подготовки ОАО "СаранскТеплоТранс", то в городе из 102 теплопунктов проверено 26, из 22 котельных – 5, из 20 насосных станций – также 5. Проведена опрессовка 59 км теплотрассы из 230 км.

Источник: adm-saransk.ru