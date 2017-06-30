Житель Саранска получил 2 года условно за разжигание расовой вражды в Интернете

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 19-летнему Максиму Дудкину, который был признан виновным в разжигании межнационального конфликта. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что молодой человек на протяжении нескольких месяцев размещал на своей странице в одной из соцсетей информацию, направленную на "возбуждение вражды, а также на унижение достоинства людей по признакам расы и национальности".

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Дудкин был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор 14 гражданам, которые совершили крупную кражу цемента. Осужденным вменено 38 эпизодов кражи стройматериала с территории предприятия.

Источник: prokrm.ru