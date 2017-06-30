Аграрий из Мордовии приехал на открытый чемпионат России по пахоте в Башкирию

Открытый чемпионат России по пахоте проходит в Уфимском районе Республики Башкортостан. Участие в оригинальном турнире принимают 45 лучших механизаторов из 30 регионов России, а также гости из Германии, Эстонии, Нидерландов, Ирландии. Отметим, что чемпионат по пахоте проходит в 6-й раз.

Одним из участников стал и представитель Мордовии Сергей Митрофанов из ГУП РМ "Развитие села". В рамках первенства организована насыщенная деловая программа, выставка, демонстрационные показы сельскохозяйственной техники, племенной продукции, а также различного оборудования для сельхозпродукции.

Как сообщалось ранее, мордовская группа "Торама" примет участие во втором межрегиональном этно-фестивале "Эрзянь коень – кирдань вельмема". Мероприятие состоится 29 июля в селе Борисово Алтайского края.

Источник: izvmor.ru