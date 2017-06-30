В Краснослободском районе сохранят историческое здание, которому более 120 лет

Здание бывшего духовного училища 1893 года в Краснослободском районе не будет снесено. Напомним, сейчас там располагается Краснослободская средняя школа №1. По предварительным данным, здание будет передано Краснослободской и Темниковской епархии.

Отметим, что в прошлом в духовном училище Краснослободска готовили младших служителей церкви - псаломщиков.

Как сообщалось ранее, детский сад комбинированного вида "Сказка" в Краснослободске в скором времени подвергнется капитальному ремонту. Здание садика было построено еще в 1978 году, а тщательный ремонт не проводился.

В итоге на сегодняшний день у старейшего садика города протекает крыша, кроме того, стали совсем неприглядными двери.

Источник: izvmor.ru