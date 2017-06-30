В Мордовии поймали двух наркоманов из Украины

Двое граждан Украины попались в руки полицейских Мордовии с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, "синтетика" была обнаружена при личном досмотре.

Один из подозреваемых сообщил, что приобрел наркотик в Интернете для личного употребления.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, за минувшие выходные в Мордовии поймали двух человек, у которых при себе были наркотические соли.

Сперва наркотическая соль весом более 1 грамма была найдена дома у 35-летнего безработного. А у 24-летней девушки из Саранска оперативники изъяли 0,82 грамма аналогичного зелья.

Обоим наркоманам теперь грозит тюремный срок.

Источник: 13.мвд.рф