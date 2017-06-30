Представители Саранска завоевали 2 медали на первенстве города по настольному теннису

В честь Дня молодежи в Саранске прошло открытое личное первенство города по настольному теннису. Помимо мордовских спортсменов, участие в турнире приняли воспитанники ДЮСШ "Ямбург" из Нового Уренгоя (ЯНАО).

Среди юношей победу одержал представитель ДЮСШ №1 Саранска Александр Кулагин, который в финале переиграл своего одноклубника Илью Степанова. У девушек в финале встречались спортсменки из Нового Уренгоя. В итоге Екатерина Карзова завоевала золотую медаль, а Анастасия Горбенко взяла серебро.

Как сообщалось ранее, в Саранске 27 июня отметили Всероссийский олимпийский день. Праздничные спортивные состязания прошли перед входом в Пушкинский парк.

Праздник был приурочен к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, которые стартуют через полгода.

Источник: Минспорта РМ