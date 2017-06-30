Саранская школьница поедет на Байконур

В Байконуре с 26 по 30 июля пройдет Всероссийский детский космический фестиваль. Его участницей станет и ученица саранской гимназии Агнесса Куприянова.

В общей сложности на фестиваль съедутся 74 школьника со всей России. На космодроме ребята встретятся с космонавтом Сергеем Рязанским и проводят командира корабля "Союз" в полет на МКС.

Для ребят будет подготовлена небольшая образовательная программа, благодаря которой дети смогут узнать о космосе буквально из первых рук.

Как сообщалось ранее, в Москве 6 июля откроется выставка "Искусство Мордовии". На ней будут представлены около 120 произведений, созданных за последние полвека. Выставка приурочена к 80-летию Союза художников РМ.

Источник: izvmor.ru