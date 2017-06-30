Житель Чамзинки за взятку разрешил незаконно вырубить 11 сосен

В Ромодановском районе Мордовии раскрыта незаконная рубка леса. В пресс-службе МВД по РМ оповестили, что к преступлению причастен 54-летний житель поселка Чамзинка, который трудится лесником.

Как оказалось, к нему обратились знакомые с просьбой выделить участок леса. Мужчина предложил за деньги якобы свой личный участок, выделенный ему как сотруднику. В итоге с разрешения злоумышленника были загублены 11 сосен.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Большеберезниковском районе вынесен вердикт по делу местного жителя Олега Трофимоваа. Он признан виновным в незаконной охоте. 16 апреля мужчина на реке Сура из охотничьего ружья застрелил бобра.

Источник: 13.мвд.рф