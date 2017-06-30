Житель Саранска наворовал брюк из магазинов более чем на 27 тысяч рублей

В Саранске полиция поймала и арестовала 27-летнего мужчину, который украл огромное количество пар брюк.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, преступник подозревается в хищении 5 пар мужских брюк на общую сумму 8470 рублей из магазина "Остин", краже 3 пар мужских брюк на общую сумму 3195 рублей из магазина "Глория Джинс", а также краже спортивного костюма и спортивных брюк на общую сумму 15980 рублей из магазина "Адидас".

Под стражей задержанный пробудет минимум до июля. Пока неизвестно, с какой целью гражданин массово запасался штанами.

Как сообщалось ранее, в Мордовии следователи завершили устанавливать подробности уголовного дела в отношении ранее судимого за кражу 16-летнего подростка. На этот раз несовершеннолетний обвиняется в грабеже.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru