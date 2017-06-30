В Саранске "четырнадцатая" сбила 8-летнего ребенка

В саранском поселке Николаевка произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, мальчик вечером выбежал на дорогу и угодил под колеса вазовской "четырнадцатой". Вероятно, водитель просто не успел затормозить в условиях плохой видимости.

Школьник был срочно доставлен в больницу с ушибами.

По данному факту возбуждено административное дело, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Мичурина в Рузаевке произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток на велосипеде. Велосипедист попал под колеса "Лады Калины", за рулем которой находился предприниматель.

Источник: gibdd.ru/r/13