100-летие со дня рождения летчика Девятаева отметят в Торбеево

В Торбеево 8 июля состоятся мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева из Мордовии.

Все начнется около памятника-самолета встречей почетных гостей из Казани, Саранска и других регионов страны. Затем делегация переберется в Дом-музей Девятаева, после чего на площади Победы пройдет парад кадетов, возложение цветов, выступление парашютистов. В парке будут работать выставки национальной кухни и народных ремесел.

Также в рамках торжеств планируется показ нового документального фильма о Михаиле Девятаеве.

Как сообщалось ранее, с 6 июля в выставочном зале центрального госархива Мордовии все желающие смогут увидеть редкие фотографии и настоящие документы, касающиеся жизни Михаила Девятаева.

Источник: izvmor.ru