В Чамзинском районе пенсионер на "Ниве" погиб после ДТП с "Мицубиси"

В Чамзинском районе Мордовии 28 июня произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, виновником стал пенсионер на "Ниве". Он не пропустил иномарку "Мицубиси Паджеро" при выезде на главную дорогу. В результате внедорожник протаранил отечественное авто.

В результате ДТП виновник погиб на месте. Водитель "Мицубиси" отделался ушибами, а вот его пассажирка, женщина 1985 г.р., была госпитализирована.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием вазовской "десятки". На улице О.Кошевого указанная легковушка сбила грузчика, который неожиданно вышел на дорогу из-за припаркованной машины. За рулем машины находился программист.

Источник: gibdd.ru/r/13