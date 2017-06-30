В Саранске обнаружили нефтяное пятно площадью 46 кв. м

На участке по 1-й Промышленной улице в Саранске было обнаружено нефтяное пятно на почве. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что данный участок арендует предприниматель. Общая площадь загрязнения составила 46 кв. м.

Как показала проведенная экспертиза, содержание примесей превысило норму в 10 раз.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Как сообщалось ранее, в Ромодановском районе Мордовии раскрыта незаконная рубка леса. К преступлению оказался причастен 54-летний житель поселка Чамзинка, который трудится лесником.

Источник: prokrm.ru