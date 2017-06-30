Жителя Зубово-Полянского района задержали за 42 грамма канабиса

В поселке Умет Зубово-Полянского наркополицией Мордовии был задержан 52-летний ранее судимый местный житель. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, при себе у гражданина было 42 грамма канабиса.

По словам задержанного, наркотик он собрал для личного употребления.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок.

Как сообщалось ранее, двое граждан Украины попались в руки полицейских Мордовии с наркотиками. "Синтетика" была обнаружена при личном досмотре. Один из подозреваемых сообщил, что приобрел наркотик в Интернете для личного употребления.

Источник: 13.мвд.рф