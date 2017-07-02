В Саранске сисадмин на "Киа" сбил безработного

Житель Саранска стал жертвой ДТП. Инцидент случился на улице Косарева.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником стал системный администратор на "Киа Рио", который снес безработного мужчину, 1998 г.р. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в саранском поселке Николаевка произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок. Мальчик вечером выбежал на дорогу и угодил под колеса вазовской "четырнадцатой". Вероятно, водитель просто не успел затормозить в условиях плохой видимости.

Школьник был срочно доставлен в больницу с ушибами.

Источник: gibdd.ru/r/13