В Саранске байкер попал под колеса "Рено" с доктором за рулем

На улице Победы в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. По данным пресс-службы ГИБДД по Мордовии, виновником стала женщина-врач за рулем "Рено Сандеро". При повороте налево она врезалась в мотоцикл "Сузуки SV650", ехавший навстречу.

В результате аварии байкер обратился в больницу, там ему назначили лечение по месту жительства.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Саранска стал жертвой ДТП. Инцидент случился на улице Косарева.

Виновником стал системный администратор на "Киа Рио", который снес безработного мужчину, 1998 г.р. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

Источник: gibdd.ru/r/13