В Саранске 25-летний парень зарезал троих человек

Громкое убийство совершено в Саранске. По имеющимся данным, в ночь на 1 июля на проспекте 60 лет Октября были зарезаны сразу 3 человека. Жертвами стали 30-летняя женщина и двое мужчин, 52 и 69 лет. Подозреваемый, 25-летний молодой человек, задержан.

Известно, что в доме гуляли 2 компании. В какой-то момент между ними возник конфликт, причины которого неизвестны.

Как сообщалось ранее, в городе Златоуст Челябинской области был задержан 54-летний Илья Волков. Мужчина подозревается в том, что в 1995 году расстрелял компанию молодых людей в Саранске.

Конфликт произошел в кафе "У лукоморья". Компания Волкова что-то не поделила с другой группой молодых людей.

Источник: izvmor.ru