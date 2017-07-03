В Саранске за сутки поймали 5 наркоманов с "синтетикой"

В минувшие выходные в Саранске всего за одни сутки были задержаны 5 наркоманов. Полицейские ловили преступников в разных районах города.

У всех наркоманов найдены синтетические наркотики. Возраст граждан - от 28 до 34 лет.

Во всех случаях задержанные признались, что купили незаконный товар в Интернете для личного употребления. По данным фактам проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в поселке Умет Зубово-Полянского наркополицией Мордовии был задержан 52-летний ранее судимый местный житель. При себе у гражданина было 42 грамма канабиса. По словам задержанного, наркотик он собрал для личного употребления.

Источник: 13.мвд.рф