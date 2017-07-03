В Москве поймали одного из азербайджанских нелегалов, сбежавших из Мордовии

В конце минувшей недели в Москве совместными усилиями столичных полицейских и стражей порядка из Мордовии был задержан один из беглых нелегалов из Азербайджана – Исмат Гусейнов. Напомним, Гусейнов и его земляк Джалал Асланов сбежали во время транспортировки из центра временного содержания иностранцев МВД по РМ в Рузаевский районный суд.

На данном этапе расследования неизвестно, как преступник добрался до Москвы, ведь ранее сообщалось, что денег у беглецов нет.

Добавим, что 24-летний Джалал Асланов по-прежнему находится в розыске. Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, был одет в белую футболку с разноцветным рисунком и черные джинсы.