В Мордовии с 1 июля нельзя продавать пиво в таре объемом более 1,5 л

С 1 июля в Мордовии и других регионах России вступил в силу запрет на продажу пива и других спиртных напитков в пластиковой таре более 1,5 литра. Год назад Госдума РФ приняла соответствующий документ.

Те, кто будет нарушать запрет, заплатят крупные штрафы: от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, от 100 до 200 тысяч рублей – для должностных.

Как сообщалось ранее, продавщица из Саранска заплатит крупный штраф за то, что продала бутылку пива несовершеннолетнему. Нарушение закона произошло в продуктовом магазине, расположенном на проспекте 70 лет Октября. 55-летняя женщина не удосужилась проверить документы у очередного клиента и продала пиво 15-летнему подростку.