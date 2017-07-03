В Мордовии двое преступников угнали автомобиль у собутыльника

Житель Чамзинского района обратился в полицию, сообщив, что у него угнали автомобиль. Оперативники выяснили, что к данному преступлению причастны два местных жителя, которые находились в гостях у 42-летнего пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, троица распивала алкоголь. Когда хозяин автомобиля уснул, его приятели украли ключи от машины и отправились кататься по району. Когда автомобиль сломался, преступники просто бросили его в одном из сел.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе были раскрыты 4 кражи велосипедов. Все они были угнаны в разное время, однако вором оказался один человек - 16-летний безработный подросток.

Источник: 13.мвд.рф