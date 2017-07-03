Минимальная зарплата в Мордовии выросла с 1 июля

С 1 июля во всей России, в том числе в Мордовии повысился размер минимальной зарплаты. Теперь она будет составлять 7,8 тысяч рублей (ранее – 7,5 тысяч).

Отметим, что в перспективе в России планируют поднять минимальный размер заработной платы до уровня прожиточного минимума, который в среднем по стране на конец 2016 года равнялся 9889 рублей.

Как сообщалось ранее, в рамках работы IV Форума регионов России и Белоруссии (30 июня, Москва) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Мордовия и правительством Белоруссии. Оно предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие.