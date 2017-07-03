Подробности тройного убийства в Саранске: мужчин зарезали, женщину задушили

Стали известны подробности громкого убийства, которое произошло в Саранске. Напомним, в ночь на 1 июля в доме №10 по проспекту 60 лет Октября произошла расправа над тремя людьми.

Как стало известно, жертвами стали 30-летняя Ольга Куряева, ее сосед, 52-летний Андрей Савицкий, и его 69-летний гость Владимир Ганин. Мужчины были зарезаны, а женщина задушена. Все тела были найдены в соседних подъездах. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Саранска Евгений Кондратьев.

По словам другой жительницы подъезда, где все и произошло, около полуночи ей в домофон позвонил неизвестный и попросил впустить его, сославшись на то, что забыл ключи. "Получается, сама убийцу впустила", - сокрушается соседка.

Отмечается, что Ганин и Кондратьев пришли в гости к Савицкому. Позже вся компания перебралась к соседке – Ольге Куряевой. Что именно произошло там, пока неизвестно. Но когда соседи услышали из квартиры крики женщины "Не трогай меня, оставь!", то вызвали полицию.

Шум стих, и соседка еще засомневалась, мол, зря потревожила стражей порядка. Но прибывшие правоохранители нашли трупы. Куряева без одежды лежала на кровати, рядом на полу находился исколотый ножом Ганин. Савицкого с множественными ножевыми ранениями нашли в его квартире. Пока неизвестно, почему он покинул гостей и перебрался в свою квартиру. Возможно, раненый мужчина пытался доползти до своего телефона.

Поскольку еще один участник застолья, Кондратьев, скрылся, то он сразу стал подозреваемым. Личность убийцы помогли установить видеокамеры, которые находятся во дворе дома. Что стало причиной расправы, пока не известно.

Кстати, в квартире Куряевой в момент убийства находился ее дядя, который спал в другой комнате. Не исключено, что он тоже мог стать жертвой, если бы присоединился к компании.

Источник: izvmor.ru