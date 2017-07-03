Одна из жертв тройного убийства в Саранске некогда была школьным учителем

52-летний житель Саранска Андрей Савицкий, который был жестоко убит 25-летним Евгением Кондратьевым, некогда работал учителем, однако в последнее время его дела шли совсем плохо.

Как рассказали соседи убитого, Савицкий стал выпивать, после чего ушел из школы на завод, а спустя еще некоторое время уволился и оттуда.

"Спился, хотя человек он когда-то был умный. Высшее образование, семья, трое детей. Когда работал Андрей, взрослым детям финансово помогал. А с супругой они развелись", - поведали местные жители.

Последние месяцы Савицкий перебивался случайными заработками. Говорят, что и Владимира Ганина, еще одного убитого, приютил из тех соображений, что последний работал и всегда покупал продукты.

Напомним, жуткое преступление было совершено 25-летним Евгением Кондратьевым в доме №10 по проспекту 60 лет Октября. Молодой человек зарезал двух мужчин, 52-летнего Андрея Савицкого и его 69-летнего гостя Владимира Ганина, а также задушил женщину – 30-летнюю Ольгу Куряеву.

Источник: izvmor.ru