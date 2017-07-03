В Саранске убийцу трех человек заключили под стражу на 2 месяца

Всплывают все новые обстоятельства громкого преступления в Саранске. Напомним, тройное убийство было совершено 25-летним Евгением Кондратьевым в доме №10 по проспекту 60 лет Октября. Молодой человек зарезал двух мужчин, 52-летнего Андрея Савицкого и его 69-летнего гостя Владимира Ганина, а также женщину – 30-летнюю Ольгу Куряеву.

По новым данным, Кондратьев нанес Ганину не менее 50 ударов ножом, Савицкому и Куряевой –не менее 20 каждому. Изначально убийца пытался задушить Ольгу Куряеву, кроме того, не исключается, что она была изнасилована.

Как удалось установить, Евгений еще накануне убийства не был знаком со своими жертвами. 30 июня он случайно встретил на улице Ганина, который просил у прохожих деньги "на хлеб". Кондратьев подкинул ему немалую сумму, но вскоре понял, откуда "ветер дует" и на какой алкогольный "хлеб" потратит все деньги Владимир. В итоге, Кондратьев попросился к Ганину в компанию. Парочка купила спиртное и отправилась к товарищу Ганина - Андрею Савицкому. Сперва они пили в квартире последнего, затем переместились к соседке – Ольге Куряевой. Там и произошла роковая ссора, причины которой до сих пор неизвестны.

Первыми были убиты Ганин и Куряева, позже Кондратьев вернулся в квартиру Савицкого и зарезал его. Нож, которым орудовал преступник, до сих пор не найден. Убийца утверждает, что не помнит, куда его выбросил.

По итогам судебного заседания, которео состоялось 2 июля, было вынесено решение: заключить Евгения Кондратьева под стражу на два месяца.

Источник: izvmor.ru