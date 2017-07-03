В Мордовском заповеднике встретили четырехтысячного гостя

Мордовский заповедник принял юбилейного, 4000-го посетителя в 2017 году. Примечательно, что юбилярами стала группа из трех человек, причем прибыли они из Нижнего Новгорода.

Художник по телу Екатерина Варлашкина, фотограф Илья Шариков и видеограф Дмитрий Толчёнов на протяжении 4 дней работали в Мордовском заповеднике с детьми из лесничества "Рысенок". В Нижний Новгород они увезли не только массу положительных эмоций, но и сертификат 4000-го посетителя. Он предоставляет его предъявителю скидку на услуги заповедника.

Как сообщалось ранее, все посетители Мордовского заповедника могут принять участие в сборе батареек. В центральной усадьбе находится визит-центр, куда все граждане могут сдать отслужившие элементы питания.

Источник: izvmor.ru