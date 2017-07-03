Подробности массового отравления в кафе "Донер Кебаб" в Саранске

Очередное массовое отравление людей в Саранске произошло в кафе "Донер Кебаб", которое находится в торговом центре "Сити-парк". Напомним, ранее сообщалось, что не менее 12 человек отравились шаурмой. В управлении Роспотребнадзора по Мордовии подтвердили случай массового отравления, уточнив, что пострадавших было 11. При этом трое отравившихся – дети.

После оказания медицинской помощи пятеро пострадавших покинули лечебное учреждение уже на следующий день. Жизни других пациентов также находятся вне опасности.

В настоящее время Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическую проверку кафе "Донер Кебаб". Деятельность кафе приостановлена на 5 суток.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru