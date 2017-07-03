Евгений Клещенко из Мордовии стал чемпионом России по велоспорту-ВМХ

Представитель Мордовии Евгений Клещенко стал победителем чемпионата России по велоспорту-ВМХ, который прошел в Омской области. Он показал лучшее время в дисциплине "классик" среди мужчин. Второе место занял Александр Катышев (Москва), третье – Евгений Комаров (Мордовия).

В женском финале первенствовала Ярослава Бондаренко (Москва). Серебряную медаль завоевала Наталья Суворова, бронзовую – Светлана Адмакина (обе – Мордовия).

Как сообщалось ранее, в Омске завершился первый этап международных соревнований по велоспорту-BMX под названием "OMSK OPEN 2017". Представители Мордовии завоевали на данном этапе 5 медалей.

Источник: Минспорта РМ