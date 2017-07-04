В Саранске напротив "Сити-парка" сбили пешехода

В столице республики произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Волгоградская около торгового центра "Сити-парк", где шофер на ПАЗе совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в прямой зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеходу понадобилась госпитализация.

На данный момент по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Мордовии погиб 20-летний водитель "Калины", который не справился с управлением и опрокинулся в кювет в Б.Березниковском районе республики. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть шофера.

Источник: izvmor.ru