В Мордовии погиб молодой водитель опрокинувшейся в кювет "Калины"

На территории республики произошло ДТП.

Инцидент случился в Б.Березниковском районе, где 20-летний шофер на "Калине" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП молодой человек умер на месте от полученных травм. Тело направлено в морг, назначена экспертиза.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее сообщалось о ДТП в Чамзинском районе, в котором столкнулись "КамАЗ" и вазовская "девятка". В аварии пострадали 2 человека, ехавшие в легковушке.

Также ранее стало известно, что в Торбеевском районе на дороге Саранск- Н.Выселки, около поворота на село Хилково опрокинулась "Хонда".

Источник: izvmor.ru