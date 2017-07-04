Полиция Мордовии ищет беглого преступника

В Мордовии разыскивается гражданин Сергей Кокурин, 1959 г.р. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина совершил преступление и теперь скрывается от правоохранителей.

Приметы мужчины: европейской внешности, на вид 55-60 лет, среднего роста (165-175см), СТС, волосы темные, стрижка короткая, глаза светлые, лицо смуглое, брови узкие, нос вздернут. Особые приметы: на левой щеке шрам, на левой кисти татуировка в виде паука, на большом пальце левой руки рисунок - три точки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Кокурина, просят сообщить в полицию.

Как сообщалось ранее, в Москве совместными усилиями столичных полицейских и стражей порядка из Мордовии был задержан один из беглых нелегалов из Азербайджана – Исмат Гусейнов. Напомним, Гусейнов и его земляк Джалал Асланов сбежали во время транспортировки из центра временного содержания иностранцев МВД по РМ в Рузаевский районный суд.

Источник: 13.мвд.рф