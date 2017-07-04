У жителя Саранска из гаража украли 170 кг лома чермета

В Старошайговском районе Мордовии оперативники раскрыли кражу 170 килограмм лома черного металла. Жертвой стал житель Саранска, который складировал лом в гараж своего дачного дома.

Как сообщили в МВД по Мордовии, к совершению преступления причастен 37-летний судимый гражданин из села Лемдяй. Мужчина пробрался во двор, когда там никого не было, сломал замок и вытащил металл. Добычу он сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил по собственному усмотрению.

Свою вину задержанный отрицать не стал.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Саранска. Его обвиняют в краже. Отметим, что подозреваемый является рецидивистом.

Источник: 13.мвд.рф