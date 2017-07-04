Пьяный водитель из Саранска сбежал от полиции

Саранская полиция ищет гражданина Евгения Бикурева, 1985 г.р. Мужчина ранее был остановлен за вождение в пьяном виде, однако строгое предупреждение и административное наказание его не смутили. Мужчина повторно проделал тот же "трюк", однако попадаться в руки стражам порядка не захотел и сбежал.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста (165-175 см), среднего сложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза светлые.

Как сообщалось ранее, в Мордовии разыскивается гражданин Сергей Кокурин, 1959 г.р. Мужчина совершил преступление и теперь скрывается от правоохранителей.

Источник: 13.мвд.рф