В Саранске не поделили дорогу два "ВАЗа": есть пострадавшая

В ночь с 3 на 4 июля в Саранске произошло столкновение двух отечественных "ВАЗов".

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился на Северо-Восточном шоссе. Виновником ДТП стал водитель "семерки", который при выезде с второстепенной дороги не уступил и врезался в "двенадцатую".

В результате пассажирка "семерки" попала в больницу. Там ей оказали помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. Инцидент случился вечером 3 июля в Краснослободском районе. Там водитель на "Форд Фокус" вылетел с дороги и врезался в кучу песка.

Источник: gibdd.ru/r/13