Полиция ищет жительницу Саранска за кражу портмоне из супермаркета

Полиция Саранска разыскивает женщину, которую подозревают в краже портмоне. Преступление было совершено в супермаркете "Евроспар" на улице Энгельса 1 июля, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Приметы разыскиваемой: на вид 35-40 лет, полного сложения, рост 160-165 см, волосы темные длинные. Была одета: светло-зеленая кофта до колен, черная футболка, серые штаны, серые сланцы. При себе имела красную сумку.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении преступницы, сообщить в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, саранская полиция ищет гражданина Евгения Бикурева, 1985 г.р. Мужчина ранее был остановлен за вождение в пьяном виде, однако строгое предупреждение и административное наказание его не смутили. Мужчина повторно проделал тот же "трюк", однако попадаться в руки стражам порядка не захотел и сбежал.

Источник: 13.мвд.рф