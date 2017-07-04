"Киллер" гуся из Мордовии ответит перед законом

В Большеберезниковском районе полицейские раскрыли кражу гуся у жительницы с. Тазино. Как оказалось, 61-летнюю женщину обокрал 30-летний ранее судимый мужчина.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что гражданин в тот день выпил в компании знакомых. Во время праздника он решил украсть гуся и приготовить из него шашлык. Сказано – сделано. Вор подъехал на автомобиле к реке Черминей, после чего схватил мирно пасшегося на берегу гуся. Позднее преступник разделал птицу.

Свою вину гражданин не отрицает. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Старошайговском районе Мордовии оперативники раскрыли кражу 170 килограмм лома черного металла. Жертвой стал житель Саранска, который складировал лом в гараж своего дачного дома.

Источник: 13.мвд.рф