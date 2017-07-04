Бюджетников Мордовии в течение года полностью переведут на карты "Мир"

С 1 июля новые зарплатные клиенты банков Мордовии, которые трудятся в бюджетной сфере, будут в обязательном порядке получать карты платежной системы "Мир". Перевод бюджетников на карту "Мир" будет завершен в течение года.

Также с 1 июля аналогичные карты будут выдаваться выходящим на пенсию людям. Остальные пенсионеры получат карту "Мир" после истечения срока действия имеющихся у них на руках пенсионных банковских карт.

Как сообщалось ранее, с 1 июля во всей России, в том числе в Мордовии, повысился размер минимальной зарплаты. Теперь она будет составлять 7,8 тысяч рублей (ранее эта цифра равнялась 7,5 тысяч).

Источник: izvmor.ru