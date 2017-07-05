Мордовские борцы Емелин и Сурков выступят на международном турнире в Польше за сборную РФ

Два борца из Мордовии вошли в состав сборной России на международный турнир по греко-римской борьбе "Мемориал Пытлясинского". Соревнования пройдут 8 и 9 июля в Варшаве (Польша).

В весовой категории до 59 кг Мордовию будет представлять победитель первенства Европы среди молодежи Сергей Емелин, а в весе до 66 кг - действующий чемпион Европы Артем Сурков.

Отметим, что предстоящий турнир станет одним из важных этапов подготовки к чемпионату мира, который состоится в августе в Париже.

Как сообщалось ранее, в обновленном рейтинге греко-римской борьбе, который опубликовал Объединенный мир борьбы (UWW), спортсмен из Мордовии Артем Сурков занимает первое место в весовой категории до 66 кг.

Источник: Минспорта РМ