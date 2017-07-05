Оперативники Мордовии изъяли из оборота крупную партию сигарет и алкоголя

В Ковылкинском районе была изъята крупная партия алкоголя и сигарет. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, оперативники остановили "Приору", за рулем которой находился 40-летний житель Лямбирского района. При досмотре автомобиля было найдено 8 канистр со спиртом, более 120 бутылок водки известных торговых марок, более 20 блоков сигарет.

Документов на весь этот товар гражданин не имел, рассказать, откуда он взял товар, также не смог. Изъятое направлено на экспертизу.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии раскрыла кражу телевизора из дома 48-летнего жителя Саранска. Оказалось, что к преступлению причастен 35-летний ранее судимый мужчина.

Источник: 13.мвд.рф